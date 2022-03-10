Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовали советы, как избежать переохлаждения в условиях войны.

Важно Аптечка первой необходимости: что взять с собой в хранилище

Наиболее распространенной причиной переохлаждения является длительное влияние температур, а наиболее уязвимой группой являются обезвоженные или физически истощенные люди.

Переохлаждение возникает тогда, когда температура тела человека опускается ниже 36,6 градуса до критических для жизни показателей.

Как избежать переохлаждения:

Если вещи промокли, переоденьтесь в сухие,

Ищите укрытия в теплых и сухих местах (утепляйте конечности, шею и голову),

Разместите под собой подушки и карематы,

Избегайте сквозняков,

По возможности выпейте теплый чай или воду, съешьте богатую белком пищу,

Сделайте простые упражнения ногами и руками, чтобы согреться.

Одевайтесь несколькими слоями,

Согревайтесь одеялами или друг другом.

Как правильно оказывать первую помощь: видеоинструкция