Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовали советы, как избежать переохлаждения в условиях войны.
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Наиболее распространенной причиной переохлаждения является длительное влияние температур, а наиболее уязвимой группой являются обезвоженные или физически истощенные люди.
Переохлаждение возникает тогда, когда температура тела человека опускается ниже 36,6 градуса до критических для жизни показателей.
Как избежать переохлаждения:
- Если вещи промокли, переоденьтесь в сухие,
- Ищите укрытия в теплых и сухих местах (утепляйте конечности, шею и голову),
- Разместите под собой подушки и карематы,
- Избегайте сквозняков,
- По возможности выпейте теплый чай или воду, съешьте богатую белком пищу,
- Сделайте простые упражнения ногами и руками, чтобы согреться.
- Одевайтесь несколькими слоями,
- Согревайтесь одеялами или друг другом.