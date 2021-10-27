Этот синдром приводит к мышечной слабости, а в тяжелых случаях – к параличу. Однако такие осложнения бывают и после вакцинации.

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Новое исследование осложнений

Чтобы сравнить риски развития таких состояний после COVID-19 и вакцинации, исследователи из Оксфордского университета проанализировали данные о более чем 32 миллионах британцев, которые получили хотя бы одну дозу вакцин Pfizer и AstraZeneca. В этой группе более 1,8 миллиона человек перенесли коронавирус до вакцинации.

Коронавирус вызывает серьезные осложнения

По оценкам ученых среди вакцинированных частота развития синдрома Гийена-Барре составила 38 случаев на 10 миллионов человек. Среди перенесших COVID-19 – в 3,8 раза больше: 145 случаев на 10 миллионов.

Эти неврологические осложнения были очень редкими, но осведомленность о них очень важна во время массовой вакцинации во всем мире,

– сообщили авторы исследования.

Они отметили, что начальные клинические испытания вакцин были недостаточно масштабными, чтобы можно было выявить очень редкие неврологические нарушения.

Ученые призывают вакцинироваться

По словам авторов, все побочные эффекты вакцинации невозможно сравнить с многочисленными осложнениями коронавируса. В частности, ученые обнаружили в группе людей, которые переболели, такие неврологические осложнения: паралич Белла, субарахноидальное кровоизлияние, энцефалит, миастению. Поэтому призывали всех людей вакцинироваться, это снизит риск смерти в десятки раз.

Ранее ученые из Национального института здравоохранения Италии выяснили, кто может умереть от коронавируса, несмотря на прививку. Специалисты пришли к выводу, что в зоне риска находятся пожилые люди, которым в среднем 85 лет.