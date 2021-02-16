Япония заказала 144 миллиона доз вакцин от коронавируса от компании Pfizer-BioNTech. Этого достаточно для 72 миллионов человек. Но часть из них так и не получит эту вакцину.

Министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура сказал, что дозы вакцины Pfizer будут потеряны из-за нехватки шприцев с малым мертвым пространством (ММО).

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В одном флаконе вакцины от Pfizer есть 6 доз вакцины от коронавируса. По словам министра здравоохранения Норихиса Тамура, стандартные шприцы, используемые в Японии, не могут извлечь последнюю, то есть шестую дозу препарата из флакона.

Брак шприцев с малым "мертвым пространством" означает, что японцам придется использовать в основном стандартные шприцы, которые способны извлекать только 5 доз из флакона. Этого достаточно для вакцинации 60 миллионов человек.

Мы будем использовать все имеющиеся у нас шприцы, которые могут набрать шесть доз, но этого, конечно, будет недостаточно, поскольку будет сделано больше инъекций,

– заявил Норихиса Тамура.

Как сообщает The Japan Times, представитель правительства Кацунобу Като заявил, что если шестую дозу вакцины невозможно извлечь, то ее просто "выбрасывают".

Поэтому правительство просит производителей медицинского оборудования увеличить производство специальных шприцев.

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