Препарат производит германская компания Merck. Министр здравоохранения Японии Сигеюки Гото принял такое решение. Украина тоже планирует закупить это лекарство.
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В Минздраве Японии уточнили, что молнупиравир эффективен и от болезни, вызванной новым штаммом Омикрон.
Власти Японии начнут распределение лекарства уже 26 декабря, с расчетом, чтобы таблетки стали доступны уже с 27 декабря.
Почему выбирают таблетки от коронавируса
Ожидается, что одобрение лекарства к применению позволит снизить нагрузку на медучреждения, предупреждая тяжелое и среднетяжелое течение болезни.
А также значительно упрощает ряд протоколов лечения COVID-19. Таблетированный препарат гораздо проще применять пациентам, чем ряд других средств, например внутривенных препаратов, требующих наблюдения врачом.
Что известно о препарат
Молнупиравир предназначен для лечения COVID-19 при первых симптомах. Пациенты могут принимать препарат перорально на дому, соблюдая режим самоизоляции.
Кто еще закупил этот препарат
- 4 ноября Великобритания первой в мире выдала разрешение на таблетки Merck.
- 16 декабря Дания первой в Евросоюзе разрешила применение таблеток от Merck.
- Филиппины также одобрили экстренное использование таблеток Merck&Co для лечения коронавируса. Их будут использовать для взрослых пациентов из группы риска.
- Украина тоже намерена закупить таблетки от коронавируса молнупиравир американской компании Merck. Министерство здравоохранения подписало соглашение о закупке препарата. Их будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания.
- В то же время, Франция отказалась от этих таблеток от COVID-19. Говорят, это связано с тем, что новые результаты испытаний показали его низкую эффективность.