В Японии был одобрен первый препарат в таблетках от коронавируса

25 декабря 2021 , 12:33
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Источник:

Jiji Press

В Японии был одобрен к применению лекарственный препарат в таблетках для лечения COVID-19. Речь идет о молнупиравире.

Препарат производит германская компания Merck. Министр здравоохранения Японии Сигеюки Гото принял такое решение. Украина тоже планирует закупить это лекарство.

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В Минздраве Японии уточнили, что молнупиравир эффективен и от болезни, вызванной новым штаммом Омикрон.

Власти Японии начнут распределение лекарства уже 26 декабря, с расчетом, чтобы таблетки стали доступны уже с 27 декабря.

Почему выбирают таблетки от коронавируса

Ожидается, что одобрение лекарства к применению позволит снизить нагрузку на медучреждения, предупреждая тяжелое и среднетяжелое течение болезни.

А также значительно упрощает ряд протоколов лечения COVID-19. Таблетированный препарат гораздо проще применять пациентам, чем ряд других средств, например внутривенных препаратов, требующих наблюдения врачом.

Что известно о препарат

Молнупиравир предназначен для лечения COVID-19 при первых симптомах. Пациенты могут принимать препарат перорально на дому, соблюдая режим самоизоляции.

 
Молнупиравир – как действует?
Препарат блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни.

Кто еще закупил этот препарат

  • 4 ноября Великобритания первой в мире выдала разрешение на таблетки Merck.
  • 16 декабря Дания первой в Евросоюзе разрешила применение таблеток от Merck.
  • Филиппины также одобрили экстренное использование таблеток Merck&Co для лечения коронавируса. Их будут использовать для взрослых пациентов из группы риска.
  • Украина тоже намерена закупить таблетки от коронавируса молнупиравир американской компании Merck. Министерство здравоохранения подписало соглашение о закупке препарата. Их будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания.
  • В то же время, Франция отказалась от этих таблеток от COVID-19. Говорят, это связано с тем, что новые результаты испытаний показали его низкую эффективность.
Справка. Предварительные данные показывали, что таблетки Merck уменьшают вероятность госпитализации на 50%. Тем временем, препарат от Pfizer снижает риск госпитализации и смерти на 89% – их одобрили в FDA.
Автор: Аліна Оліховська