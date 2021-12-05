Shionogi намерена внедрить на практике первую вакцину против коронавируса японского производства.

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Что известно об исследовании

В испытаниях участвуют 200 человек. Накануне, по меньшей мере, 6 месяцев назад, все они сделали две прививки вакцинами Pfizer или Moderna.

Отмечают! Половина участников эксперимента получит в качестве бустера вакцину Shionogi, остальные – Pfizer. Затем исследователи сравнивают эффективность и безопасность препаратов.

Когда ждать? Компания Shionogi рассчитывает, что первую бустерную прививку против коронавируса ее вакциной сделают до марта 2022 года.

Ранее в компании заявляли, что хотят заняться разработкой препарата против нового штамма COVID-19 Омикрон.

Что известно о вакцине Shionogi Эта вакцина-кандидат с новым составом с модифицированным адъювантом (это вещество, которое добавляется к лекарству с целью ускорения и усиления действия основного компонента). Вещество усиливает эффективность вакцины за счет активации иммунной системы.



Рецептура вакцины основана на рекомбинантном белке COVID-19. Исследования вакцины были поддержаны в Японском агентстве медицинских исследований и разработок (AMED).

Бустерные прививки: коротко

Согласно исследованию британских ученых, вакцины против коронавируса Moderna и Pfizer будут наиболее эффективны как третья бустерная доза, независимо от того, какими вакцинами человек прививался до этого.

В США разрешили бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех взрослых.

В Украине могут начать вводить бустерную дозу вакцины против коронавируса после того, как первые две дозы получат большинство граждан.

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