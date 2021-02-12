Премьер-министр Японии Есихиде Суга из-за пандемии коронавируса поручил создать должность для человека, который возглавит борьбу с одиночеством и изоляцией в стране.

К сожалению, из-за карантина и негативных настроений в стране увеличилось количество самоубийств, в частности среди женщин. Поэтому премьер-министр Есихидэ Суга поручил правительству заняться решением проблемы и созданием новой должности.

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Количество самоубийств у женщин увеличивается из-за длительной коронавирусной болезни. Я хочу, чтобы вы обнаружили проблемы и приняли комплексные меры,

– заявил премьер-министр.

Пост министра одиночества и изоляции занял действующий министр по делам восстановления жизнедеятельности регионов Тецуси Сакамото. Он сказал, что причиной самоубийств и абстинентного синдрома является уменьшение контактов между людьми, что стало следствием пандемии

"Я хочу способствовать деятельности с целью предотвращения социальной изоляции и защиты связи между людьми", – подчеркнул Сакамото.

К слову, подобная должность министра по одиночеству уже есть в Великобритании, ее основала в 2017 году экс-глава британского правительства Тереза Мэй.