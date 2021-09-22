В Японии начали продавать томаты против гипертонии – в них редактирован геном

В Японии начали продавать сорт томатов, который создали с помощью технологии редактирования генома. Это первый пищевой продукт такого типа, выпущенный на японский рынок.

Компания Sanatech Seed Co. из Токио разработала этот сорт путем модификации генов, чтобы продукт месил в себе в 4 – 5 раз большее количество ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты). Это вещество, которое может предотвратить повышение артериального давления.

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Компания Sanatech использовала технологию изменения генома для того, чтобы удалить домен автоингибирования, который не позволяет помидорам увеличивать содержание ГАМК. Стоит заметить, что ученые не добавляли никаких генов, которые естественным образом не встречаются в овощах.

Как продукт вышел на рынок

В декабре 2020 года Sanatech Seeds направила в министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии сообщение с намерением коммерциализировать ГАМК-томаты как первый в стране пищевой продукт с измененной геномной отделкой.

Сообщение было принято и одобрено.

Кстати, правительство не требует, чтобы представители бизнеса указывали на этикетке продукты, подвергшиеся ГМО-редактированию. Но компания Sanatech Seeds наоборот подчеркивает, что новый сорт томатов создавали с использованием технологии редактирования генома. Поскольку это полезный продукт для профилактики гипертонии, в компании гордятся тем, что он все-таки появился на рынке.