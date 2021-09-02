Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Японии после исследования изъятых доз. Так также заявили, что этот металл безопасен для людей.

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Как металл попал во флакон

Частицы могли попасть во флаконы вследствие трения металла в механизме, который устанавливает пробки на флаконы. Эта производственная проблема повлияла на три партии препарата, их использование приостановили.

В Moderna заявили, что эффективность их вакцины от коронавируса за полгода снижается всего на 1%.

Насколько опасны эти частицы

В Минздраве Японии пояснили, что нержавеющая сталь регулярно используется в сердечных клапанах, замене суставов и металлических швах и скобах. Там отметили, что введение частиц, обнаруженных в этих партиях вакцины, не влияют на здоровье людей.

Неизвестные частицы в вакцине Moderna: кратко