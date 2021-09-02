В Японии наконец определили, какие частицы нашли в вакцине Moderna
Источник:The Guardian
Япония обнаружила частицы нержавеющей стали во флаконах с вакциной против COVID-19 от компании Moderna. Компания, которая разливает препарат, уже приняла меры по исправлению ситуации.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Японии после исследования изъятых доз. Так также заявили, что этот металл безопасен для людей.
Также на тему: В четвертый раз за неделю: почему в вакцине Moderna снова нашли примеси
Как металл попал во флакон
Частицы могли попасть во флаконы вследствие трения металла в механизме, который устанавливает пробки на флаконы. Эта производственная проблема повлияла на три партии препарата, их использование приостановили.В Moderna заявили, что эффективность их вакцины от коронавируса за полгода снижается всего на 1%.
Насколько опасны эти частицы
В Минздраве Японии пояснили, что нержавеющая сталь регулярно используется в сердечных клапанах, замене суставов и металлических швах и скобах. Там отметили, что введение частиц, обнаруженных в этих партиях вакцины, не влияют на здоровье людей.
Неизвестные частицы в вакцине Moderna: кратко
- Ранее в Японии сообщили о примесях в дозах вакцины Moderna 8 центров вакцинации.
- Посторонние примеси обнаружили в 39 флаконах.
- Компания Takeda Pharmaceutical, которая распространяет препарат на территории Японии, заявила о временном прекращении использования 1,63 миллиона доз вакцины.
- По данным Министерства здравоохранения Японии, после уколов вакциной Moderna из "загрязненных" партий умерли двое мужчин. Пока неизвестно, связаны ли их смерти с прививкой.
- В то же время компания Moderna пообещала начать расследование по этому вопросу.