Новый инфекционный вирус, названный вирусом Йезо, передается через укусы клещей и вызывает заболевание, характеризующееся лихорадкой и снижением количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови. Открытие сделали исследователи из Университета Хоккайдо.

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С 2014 года в Японии этим новым вирусом заразились как минимум 7 человек, но до сих пор случаев смерти не подтверждено,

– заявил вирусолог из Международного института по борьбе с зоонозами Университета Хоккайдо Кейта Мацун.

Как обнаружили вирус

Вирус Йезо обнаружили после того, как в 2019 году в больницу госпитализировали 41-летнего мужчину с лихорадкой и болью в ногах после укуса членистоногого, который, как полагают, был клещом. Он укусил мужчину во время прогулки в местном лесу на Хоккайдо.

Пациента вылечили и выписали через две недели. Тесты не выявили инфицирования любыми известными вирусами, которые переносятся клещами в этом регионе. Второй пациент обратился с аналогичными симптомами после укуса клеща в следующем году.

Что известно о новом вирусе

Генетический анализ вирусов, выделенных из образцов крови двух пациентов, обнаружил новый тип ортонаировируса, класс наировирусов, который включает такие патогены, как вирус крымско-конголезской геморрагической лихорадки.

Новый вирус был ближайший к вирусу Сулина и вируса Тамди, выявленных в Румынии и Узбекистане соответственно. Последний, к слову, недавно вызвал острую лихорадку у людей в Китае.

Затем ученые проверили образцы крови, взятые у пациентов больниц, у которых с 2014 года наблюдались схожие симптомы после укусов клещей. Они обнаружили дополнительные положительные образцы у пяти пациентов. У них была лихорадка, снизились количество тромбоцитов и лейкоцитов в крови, а также наблюдались признаки нарушения функции печени.

Чтобы определить вероятный источник вируса, исследовательская группа провела скрининг образцов, собранных у диких животных в этом районе в период с 2010 по 2020 год. Они обнаружили антитела к инфекции у оленей Хоккайдо шика и енотов. Они также обнаружили вирусную РНК у трех основных видов клещей на Хоккайдо.

Как наглядно демонстрирует пандемия COVID-19, животные переносят множество неизвестных вирусов, и некоторые из них могут инфицировать людей.

Все известные нам по настоящее время случаи заражения вирусом Йезо не привели к смертельному исходу, но вполне возможно, что болезнь вышла за пределами Хоккайдо, поэтому нам необходимо срочно расследовать ее распространение,

– заметил Мацун.

Теперь исследовательская группа планирует отслеживать возможное общенациональное распространение вируса Йезо среди диких животных и пациентов.