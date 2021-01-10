В Японии зафиксировали новый штамм коронавируса. Он отличается от мутаций, которые обнаружили в Великобритании и Южно-Африканской Республике.

Новый штамм коронавируса обнаружили у 4 туристов из Бразилии. Информацию об этом 10 января обнародовало министерство здравоохранения Японии, сообщает The Japan Times.

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Все инфицированные прилетели в токийский аэропорт Ханэда 2 января, говорится в статье издания. По словам медиков, только у одного из туристов отсутствовали сиптоми, однако у других обнаружили ухудшение состояния, в частности:

40-летний мужчина имел проблемы с дыханием;

30-летняя женщина жаловалась на головную боль и проблемы с горлом;

у подростка зафиксировали лихорадку.

В то же время глава Национального института инфекционных заболеваний Такаджи Вакита заявил, что характеристики нового варианта коронавируса будут тщательно изучать.

Пока нет никаких доказательств того, что новый вариант, обнаруженный у людей из Бразилии, имеет высокую инфекционность,

– сказал Вакита.

По его словам, эксперты исследуют, насколько эффективными против новой мутации коронавируса будут вакцины.

Обратите внимание! По состоянию на 10 января 2021 года от начала пандемии в Японии обнаружили 280 775 случаев инфицирования COVID-19. Удалось выздороветь 220 536 лицам, смертельных случаев – 3996.