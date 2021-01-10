В Японии обнаружили новую мутацию COVID-19: детали
В Японии зафиксировали новый штамм коронавируса. Он отличается от мутаций, которые обнаружили в Великобритании и Южно-Африканской Республике.
Новый штамм коронавируса обнаружили у 4 туристов из Бразилии. Информацию об этом 10 января обнародовало министерство здравоохранения Японии, сообщает The Japan Times.
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Все инфицированные прилетели в токийский аэропорт Ханэда 2 января, говорится в статье издания. По словам медиков, только у одного из туристов отсутствовали сиптоми, однако у других обнаружили ухудшение состояния, в частности:
- 40-летний мужчина имел проблемы с дыханием;
- 30-летняя женщина жаловалась на головную боль и проблемы с горлом;
- у подростка зафиксировали лихорадку.
В то же время глава Национального института инфекционных заболеваний Такаджи Вакита заявил, что характеристики нового варианта коронавируса будут тщательно изучать.
Пока нет никаких доказательств того, что новый вариант, обнаруженный у людей из Бразилии, имеет высокую инфекционность,
– сказал Вакита.
По его словам, эксперты исследуют, насколько эффективными против новой мутации коронавируса будут вакцины.
Новые штаммы коронавируса: коротко
- 14 декабря в Минздраве Великобритании объявили об обнаружении нового штамма COVID-19, его опасность заключается в том, что он распространяется на 70% быстрее.
- 23 декабря в Великобритании заявили об обнаружении еще двух новых штаммов коронавирусной инфекции, которые завезли из Южной Африки.
- Еще одну мутацию коронавируса обнаружили в Африке 25 декабря – в этот раз в Нигерии
- 28 декабря итальянские врачи обнаружили новый штамм COVID-19, который похож на английский. Специалисты отметили, что на Апеннинах он курсирует с августа 2020 года.
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