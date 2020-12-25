В Японии обнаружили первых пораженных мутировавшим штаммом коронавируса. Все они накануне прилетели из Великобритании.

Всех больных отправили на самоизоляцию. Всего их 5 человек. Об этом говорится в The Japan Times со ссылкой на слова министра здравоохранения Норихиса Тамура.

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Медицинская служба пытается установить возможные контакты этих пациентов с другими людьми. В Японии уровень заболеваемости на уже известный вариант COVID-19 тоже растет.

Реакция власти

Министр здравоохранения Норихиса Тамура обеспокоен ситуацией.

Премьер-министр призвал к жестким карантинным мероприятиям в аэропортах и ​​для тех, кто возвращается из Великобритании.

Внимание! Сегодня, 25 декабря, в Японии подтвердили рекордные 3 748 новых случаев коронавируса, третий день подряд более 3 тысяч больных. Также страна сообщила о 42 новых случаях смерти от вируса.

Новый штамм коронавируса: коротко

14 декабря в Минздраве Великобритании объявили об обнаружении нового штамма коронавируса.

Опасность его заключается в том, что он на 70% быстрее распространяется.

Штамм уже диагностировали у Нидерландах, Израиле, Дании, ЮАР, Австралии, Италии и Малайзии.

Более 40 стран временно ограничили или остановили авиасообщение с объединенным королевством.

Новый штамм COVID-19 / Инфографика 24 канала