В Японии обнаружили почти 20 случаев штамма Эта
Источник:NHK
Министерство здравоохранения Японии заявило, что в стране подтвердили 18 случаев заражения вариантом коронавируса Эта. Это первые случаи заболевания этим штаммом в стране.
Штамм Эта в Японии
Министерство заявило, что эти 18 случаев были выявлены путем генетического анализа образцов, взятых у людей, результаты тестирования которых на коронавирус при карантинном контроле по прибытии в Японию оказались положительными.
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Эти люди въезжали в Японию в период с декабря прошлого года по 3 сентября.
По словам главного санитарного врача Игоря Кузина тест-системы, которые есть в распоряжении Украины, способны выявить шесть основных штаммов коронавируса: Альфа, Эта, Бета, Гамма, Дельта, Каппа. О случаях штамма коронавируса Эта в Украине не сообщали
Что известно о штамме Эта
- Вариант коронавируса Эта впервые был зафиксирован в Великобритании в декабре прошлого года.
- В марте Всемирная организация здравоохранения добавила его в свой список вариантов, которые вызывают интерес.
- О варианте Эта сообщили в более чем 70 странах, больше всего в США и Европе.