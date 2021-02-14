Минздрав Японии в воскресенье, 14 февраля, выдал разрешение на применение в стране вакцины против коронавирусной инфекции компании Pfizer.

Вакцина Pfizer стала первым одобренным препаратом в Японии. На днях страна получила 400 тысяч доз вакцины из Бельгии.

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В Японии стартует массовая вакцинация

Вероятнее всего, вакцинация начнется в Токио в среду, 17 февраля. Препарат будут вводить двумя дозами с интервалом в три недели.

Первыми вакцину получат 20 тысяч медицинских работников, принявших участие в исследовании с целью обнаружить возможные побочные эффекты препарата. Впоследствии с марта будут прививать еще 3,7 миллиона сотрудников сферы здравоохранения, с апреля – 36 миллионов людей, которые старше 65 лет.

После этого вакцину получат люди с сопутствующими заболеваниями, а также лица, работающие в домах престарелых. Впоследствии вакцинировать будут другие категории населения.

К слову, наибольшую защиту вакцина против коронавируса Pfizer/BioNTech обеспечивает на 21-й день после прививки. Однако первые две недели после вакцинации ее эффективность является почти нулевой. Об этом заявили ученые из Университета Восточной Англии, которые проанализировали программу массовой вакцинации населения в Израиле.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала