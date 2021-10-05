Что известно о вирусе
Первый случай инфицирования этим вирусом подтвердили в 2019 году, когда 41-летний мужчина был госпитализирован с лихорадкой и болью в ногах после укуса клеща во время прогулки в лесу.
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Второй случай с аналогичными симптомами был зарегистрирован в 2020 году. Тесты показали, что пациент не был инфицирован любыми известными вирусами, которые переносятся клещами в этом регионе.
Генетический анализ вирусов из образцов крови двух пациентов обнаружил новый тип ортонаировируса (класс найровирусов), который содержит такие патогены, как вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго.
Насколько опасен вирус
Как рассказал вирусолог Кейта Мацуно всего в Японии новым вирусом заразились семь человек. Однако, смертельных случаев в результате инфицирования не регистрировали.
У некоторых больных наблюдали также нарушение функций печени. Ученые Университета Хоккайдо проверили образцы крови диких животных, в том числе оленей и енотов. Результаты показали наличие у них антител к новому вирусу.