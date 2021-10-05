В Японии подтвердили инфицирование новым вирусом, который передается через укусы клещей

На северном острове Хоккайдо (Япония) ученые идентифицировали вирус, который может передаваться людям через укусы клещей и вызывать лихорадку. Впервые вирус был обнаружен в 2019 году. Инфекция называется Йезо.

Что известно о вирусе

Первый случай инфицирования этим вирусом подтвердили в 2019 году, когда 41-летний мужчина был госпитализирован с лихорадкой и болью в ногах после укуса клеща во время прогулки в лесу.

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Второй случай с аналогичными симптомами был зарегистрирован в 2020 году. Тесты показали, что пациент не был инфицирован любыми известными вирусами, которые переносятся клещами в этом регионе.

Оба случая характеризовались лихорадкой и снижением количества тромбоцитов и лейкоцитов в крови.

Генетический анализ вирусов из образцов крови двух пациентов обнаружил новый тип ортонаировируса (класс найровирусов), который содержит такие патогены, как вирус геморрагической лихорадки Крым-Конго.

Насколько опасен вирус

Как рассказал вирусолог Кейта Мацуно всего в Японии новым вирусом заразились семь человек. Однако, смертельных случаев в результате инфицирования не регистрировали.

У некоторых больных наблюдали также нарушение функций печени. Ученые Университета Хоккайдо проверили образцы крови диких животных, в том числе оленей и енотов. Результаты показали наличие у них антител к новому вирусу.