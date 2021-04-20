Группа японских исследователей сообщила о разработке нового метода тестирования на коронавирус, с помощью которого инфекцию можно обнаружить за пять минут.

Ученые японского Научно-исследовательского института "Рикэн", Токийского университета и других научно-исследовательских учреждений объяснили, что для проведения тестирования биоматериал помещается на предметное стекло с миллионами бороздок на одном квадратном сантиметре.

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"Бороздки, которые служат своеобразными микрокамерами, создаются с помощью специальной технологии микроскопического формообразования. В каждой микрокамере содержится реактив. Если образец на стекле содержит рибонуклеиновые кислоты, или РНК, коронавируса, то камера начинает излучать свет", – сообщили исследователи.

Да, новый метод не требует амплификации РНК коронавируса, потому что "позволяет выявить даже небольшое количество вируса в микрокамерах". Этот подход отличается от полимеразной цепной реакции (ПЦР), который является наиболее распространенным методом выявления коронавируса.

Новый тест занимает всего пять минут, тогда как на ПЦР нужно как минимум час или больше,

– добавили в источнике.

Что известно о самых популярных тестах выявления COVID-19

ПЦР-анализ выявляет присутствие коронавируса и определяет, болен ли человек COVID-19 на данный момент.

ИФА-тест показывает, что человек переболел коронавирусом. Этим методом исследуют, есть ли у человека антитела, которые вырабатываются, если в организме есть вирус.



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