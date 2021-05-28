Об этом заявил министр здравоохранения Норихиса Тамура в пятницу, 28 мая.

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Коллегия министерства здравоохранения в пятницу рекомендовала смягчить возрастное ограничение. Тамура заявил, что решение вступит в силу после того, как правительство внесет изменения в свои руководящие принципы касательно экстренного использования вакцины.

Я хотел бы, чтобы детей прививали как можно скорее, поэтому я хотел бы попросить органы местного самоуправления упорядочить систему для этого,

– сказал министр.

Этот шаг последовал после того, как 10 мая Американская администрация по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) снизила минимальный возраст для вакцинации против коронавируса препаратом Pfizer и BioNTech.

Ранее регулятор Канады позволил вакцинировать подростков 5 мая. Канада стала первой страной, которая позволила прививки для этой возрастной группы.

Между тем клиническое испытание в Великобритании вакцины AstraZeneca на детях было приостановлено из-за беспокойства по поводу связи с редкими тромбами.

Пока ни одна вакцина против COVID-19 не разрешена для использования для людей в возрасте до 12 лет.



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