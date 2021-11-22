Объяснение генетиков

Специалисты Национального института генетики объяснили, что вариант коронавируса Дельта накопил столько мутаций в неструктурном белке вируса – nsp14, что при попытках вовремя их исправить штамм самоуничтожился.

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Мы были буквально удивлены, увидев результаты. Штамм Дельта в Японии был очень заразен и быстро распространялся. Но по мере того, как мутации накапливались, вирус стал неисправным настолько, что не смог создавать копии самого себя.

– рассказал профессор Иноуэ.

Он добавил, что количество случаев заболеваний в стране не увеличивается. Это позволяет предположить, что когда-то во время таких мутаций вирус самоуничтожился.

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Также ученые объяснили, что вирус с поврежденным белком nsp14 обладает меньшей способностью к воспроизводству, что может быть одним из факторов снижения количества новых случаев заражения коронавирусом.

Nsp14 происходит от вируса и химическое средство для сдерживания этого белка может стать перспективным препаратом. В частности, ученые уже сообщили о старте разработки таких лекарств.

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