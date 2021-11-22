В Японии штамм Дельта самоуничтожился: генетик объяснил, почему это произошло

22 ноября 2021 , 13:48
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Источник:

The Japan Times

Японские специалисты сообщили, что вариант коронавируса Дельта самоликвидировался. Это привело к снижению заболеваемости в стране.

Объяснение генетиков

Специалисты Национального института генетики объяснили, что вариант коронавируса Дельта накопил столько мутаций в неструктурном белке вируса – nsp14, что при попытках вовремя их исправить штамм самоуничтожился.

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Мы были буквально удивлены, увидев результаты. Штамм Дельта в Японии был очень заразен и быстро распространялся. Но по мере того, как мутации накапливались, вирус стал неисправным настолько, что не смог создавать копии самого себя.
– рассказал профессор Иноуэ.

Он добавил, что количество случаев заболеваний в стране не увеличивается. Это позволяет предположить, что когда-то во время таких мутаций вирус самоуничтожился.

Новый способ противодействия вирусу

Также ученые объяснили, что вирус с поврежденным белком nsp14 обладает меньшей способностью к воспроизводству, что может быть одним из факторов снижения количества новых случаев заражения коронавирусом.

Nsp14 происходит от вируса и химическое средство для сдерживания этого белка может стать перспективным препаратом. В частности, ученые уже сообщили о старте разработки таких лекарств.

Ситуация с COVID-19 в Японии

  • Снижение заболеваемости впервые зафиксировали через 3 месяца после выявления рекордного количества заболевших за сутки – почти 26 тысяч человек.
  • Впоследствии заболеваемость упала. Сегодня суточный прирост инфицированных – 147.
  • Также на протяжении последних суток в Японии не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса.
Автор: Анастасія Лукашевська