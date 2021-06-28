Новая вакцина против холеры принимается в виде рисовой муки – перорально. Для хранения ей не нужны холодные температуры.
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Ученые из Японии разработали этот вид вакцины, получив ГМ-линию риса, который вырабатывает антиген, который стимулирует иммунный ответ организма.
Вакцина MucoRice-CTB не требует холодного хранения и уколов: зерна перетирают в муку, смешивают с водой и принимают перорально.
Рисовая вакцина против холеры / Изображение Hiroshi Kiyono, CC BY
Вакцина против холеры является субъединицей В холерного токсина (CTB, Cholera Toxin Subunit B). Этот фрагмент сам по себе не вызывает токсических эффектов, но стимулирует иммунный ответ и появление специфических антител.
Ген, отвечающий за производство этого протеина, внесли в растения риса еще несколько лет назад. После этого состоялись успешные испытания на животных.
Результаты первой фазы клинических испытаний MucoRice-CTB:
- Ученые провели двойные слепые рандомизированные плацебо-контролируемые тесты на группе людей.
- В исследовании приняли участие 60 добровольцев-мужчин, получавших разное количество (3, 6 или 18 миллиграммов) вакцины четырьмя порциями в течение восьми недель.
- Через 2 и 4 месяца после введения последней дозы подопытных проверяли на наличие и количество антител IgA and IgG.
- У участников не было побочных эффектов.
- Вакцина выработала дозозависимый иммунный ответ. Так, самый высокий уровень антител был у тех людей, которые получали наибольшую порцию MucoRice-CTB.
- Важно также заметить, что у некоторых подопытных вообще не обнаружили антител. По словам ученых, это заставляет задуматься о том, не влияет ли состояние кишечной микрофлоры на метаболизм и всасываемость препарата.
Пока исследование проводилось только на жителях Японии, но авторы планируют исследовать эффективность препарата и на других этнических группах. Они также указали, что это не первая вакцина против холеры, которую можно принимать перорально, но первая, которая не требует хранения в холодильнике.
Особенности хранения вакцины
Препарат остается стабильным при комнатной температуре достаточно долгое время. Синтезированный протеин вместе с некоторыми другими белками накапливается зернами в специальных органеллах, белковых тельцах (protein bodies). Эти плотные мембранные образования сохраняют структуру и функциональность молекул долгое даже не в холодных условиях.