Новая вакцина против холеры принимается в виде рисовой муки – перорально. Для хранения ей не нужны холодные температуры.

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Ученые из Японии разработали этот вид вакцины, получив ГМ-линию риса, который вырабатывает антиген, который стимулирует иммунный ответ организма.

Вакцина MucoRice-CTB не требует холодного хранения и уколов: зерна перетирают в муку, смешивают с водой и принимают перорально.



Рисовая вакцина против холеры / Изображение Hiroshi Kiyono, CC BY

Вакцина против холеры является субъединицей В холерного токсина (CTB, Cholera Toxin Subunit B). Этот фрагмент сам по себе не вызывает токсических эффектов, но стимулирует иммунный ответ и появление специфических антител.

Ген, отвечающий за производство этого протеина, внесли в растения риса еще несколько лет назад. После этого состоялись успешные испытания на животных.

Результаты первой фазы клинических испытаний MucoRice-CTB:

Ученые провели двойные слепые рандомизированные плацебо-контролируемые тесты на группе людей.

В исследовании приняли участие 60 добровольцев-мужчин, получавших разное количество (3, 6 или 18 миллиграммов) вакцины четырьмя порциями в течение восьми недель.

Через 2 и 4 месяца после введения последней дозы подопытных проверяли на наличие и количество антител IgA and IgG.

У участников не было побочных эффектов.

Вакцина выработала дозозависимый иммунный ответ. Так, самый высокий уровень антител был у тех людей, которые получали наибольшую порцию MucoRice-CTB.

Важно также заметить, что у некоторых подопытных вообще не обнаружили антител. По словам ученых, это заставляет задуматься о том, не влияет ли состояние кишечной микрофлоры на метаболизм и всасываемость препарата.

Пока исследование проводилось только на жителях Японии, но авторы планируют исследовать эффективность препарата и на других этнических группах. Они также указали, что это не первая вакцина против холеры, которую можно принимать перорально, но первая, которая не требует хранения в холодильнике.

Особенности хранения вакцины

Препарат остается стабильным при комнатной температуре достаточно долгое время. Синтезированный протеин вместе с некоторыми другими белками накапливается зернами в специальных органеллах, белковых тельцах (protein bodies). Эти плотные мембранные образования сохраняют структуру и функциональность молекул долгое даже не в холодных условиях.

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