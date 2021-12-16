Старение клеток

С возрастом в тканях накапливаются стареющие клетки. Они уже не делятся, но все еще сохраняют жизнеспособность. Они выделяют химические вещества, которые вызывают воспаление и развитие возрастных заболеваний, например болезни Альцгеймера, сахарного диабета, болезней сердца и других.

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И вот японские ученые придумали, как избавить организм от стареющих клеток, чтобы человек перестал бояться старости и мог избежать некоторых возрастных проблем. Они придумали вакцину, которая так изменяет стареющие клетки, что иммунная система их находит и непременно удаляет.

Как работает вакцина против старости

Ученые идентифицировали белок, производимый в старых клетках, но не производимый в здоровых и активных. На основе аминокислот этого белка была создана вакцина. При ее введении организм производит антитела, которые связываются только с стареющими клетками. После этого иммунная система отправляет лейкоциты для их уничтожения.

Интересно! Ранее ученые из Университета Питтсбурга подтвердили на мышах, что свежая кровь может омолодить организм.

Исследователи успешно протестировали вакцину на подопытных мышах. Они выяснили, что с ее помощью может быть увеличена продолжительность жизни мышей с прогерией (генетическая болезнь, связанная с преждевременным старением), а также могут быть уменьшены признаки заболеваний, связанных со старением.

Эти результаты предполагают, что вакцину можно использовать для лечения разных возрастных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.