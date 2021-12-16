В Японии создали вакцину от старости

Японские учёные создали уникальный препарат. Его можно использовать для лечения возрастных заболеваний, включая болезни Альцгеймера.

Старение клеток

С возрастом в тканях накапливаются стареющие клетки. Они уже не делятся, но все еще сохраняют жизнеспособность. Они выделяют химические вещества, которые вызывают воспаление и развитие возрастных заболеваний, например болезни Альцгеймера, сахарного диабета, болезней сердца и других.

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И вот японские ученые придумали, как избавить организм от стареющих клеток, чтобы человек перестал бояться старости и мог избежать некоторых возрастных проблем. Они придумали вакцину, которая так изменяет стареющие клетки, что иммунная система их находит и непременно удаляет.

Как работает вакцина против старости

Ученые идентифицировали белок, производимый в старых клетках, но не производимый в здоровых и активных. На основе аминокислот этого белка была создана вакцина. При ее введении организм производит антитела, которые связываются только с стареющими клетками. После этого иммунная система отправляет лейкоциты для их уничтожения.

Исследователи успешно протестировали вакцину на подопытных мышах. Они выяснили, что с ее помощью может быть увеличена продолжительность жизни мышей с прогерией (генетическая болезнь, связанная с преждевременным старением), а также могут быть уменьшены признаки заболеваний, связанных со старением.

Эти результаты предполагают, что вакцину можно использовать для лечения разных возрастных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера.