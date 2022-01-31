В Японии тестируют препарат от Омикрона, ранее раскритикованный в ВОЗ

В Японии начались клинические исследования препарата ивермектина. Хотя раньше Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала его использовать для лечения коронавируса.

По заявлениям фармацевтической компании Kowa, препарат показал противовирусный эффект против штамма "Омикрон" и других вариантов коронавируса. Об этом говорилось в доклинических исследованиях.

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Других подробностей компании не сообщили. Известно только, что компания работает с Университетом Китасато (Токио) над тестированием препарата как потенциального средства против COVID-19.

Что известно об ивермектине

Ивермектин используется для лечения животных и людей от паразитов. Пока он не одобрен для лечения коронавируса в Японии.

Средство было открыто еще в 1975 году. В 2015 году ученые Уильям Кэмпбелл и Сатоси Омура получили Нобелевскую премию по физиологии или медицине за открытие ивермектина.

Ивермектин – что за препарат Его применяют для лечения таких паразитарных заболеваний, как головные вши, чесотка, онхоцеркоз (речная слепота), стронгилоидоз, трихоцефалез, аскаридоз и элефантиаз. Также широко используется в ветеринарии.

Ранее Федеральное управление по лекарственным средствам США, Всемирная организация здравоохранения и Европейский регулятор предупреждали использование ивермектина для лечения COVID-19.

В чем главная проблема исследований препарата

Основные недостатки исследований: