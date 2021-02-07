В Японии зафиксировали немало случаев дискриминации медицинских работников за их борьбу с коронавирусной инфекцией.

Опрос в Японии сообщил о почти 700 случаях преследования или дискриминации медицинских работников, борющихся с коронавирусом.

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Японская медицинская ассоциация собрала информацию, собранную в течение трех месяцев с октября по декабрь.

Среди 698 случаев некоторые из медиков сообщили, что им отказывали в парикмахерских и других заведениях по той причине, что они работают в учреждениях здравоохранения.

Некоторые рассказывали, что получали надоедливые и оскорбительные телефонные звонки от соседей, если у них подтверждали коронавирус.



В Японии травят медиков из-за коронавируса / Фото: Getty Images

Также издание пишет, что в социальных сетях распространяют немало лжи о медицинских сотрудниках, а кое-кто открыто получает угрозы.

Ассоциация заявляет, что о подобных случаях сообщалось в масштабах всей страны, и что они касались безосновательной дискриминации, которая могла бы психологически навредить рабочим.