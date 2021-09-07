Мужчина умер после вакцинации препаратом Moderna

В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что мужчина получил две дозы вакцины против коронавируса производства компании Moderna из партии, в которой были обнаружены посторонние предметы.

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Что известно о смертельном случае

49-летний мужчина получил вторую прививку от COVID-19 11 августа.

Умер он на второй день.

Отмечается, что у пациента была аллергия на гречку и продукты из гречневой муки.

Важно! Минздрав страны заявил, что причинно-следственная связь между смертью и проведенной вакцинацией не установлена.



Ранее после прививок вакциной Moderna из "загрязненных" партий умерли двое мужчин.

Партия вакцин Moderna с примесями: что об этом известно