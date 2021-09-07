В Японии третья смерть после вакцинации испорченной партией Moderna: детали

В Японии подтвердили смерть третьего жителя после вакцинации испорченной партией вакцин Moderna. Мужчина умер на следующий день после введения препарата.

Мужчина умер после вакцинации препаратом Moderna

В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что мужчина получил две дозы вакцины против коронавируса производства компании Moderna из партии, в которой были обнаружены посторонние предметы.

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Что известно о смертельном случае

49-летний мужчина получил вторую прививку от COVID-19 11 августа.

Умер он на второй день.

Отмечается, что у пациента была аллергия на гречку и продукты из гречневой муки.

Партия вакцин Moderna с примесями: что об этом известно

Ранее в Японии сообщили о примесях в дозах вакцины Moderna в 8 центрах вакцинации.

Посторонние примеси обнаружили в 39 флаконах.

Компания Takeda Pharmaceutical, которая распространяет препарат на территории Японии, заявила о временном прекращении использования 1,63 миллиона доз вакцины.

Впоследствии в Минздраве Японии установили, что посторонние примеси – это нержавеющая сталь, которую регулярно используют в сердечных клапанах, замене суставов и металлических швах и скобах. Там отметили, что введение частиц, обнаруженных в этих партиях вакцины, не влияет на здоровье людей.

Прямую связь между летальными случаями и вакцинацией этой партией не установили ни Минздрав страны, ни производитель вакцин. Поэтому расследование смерти пациентов продолжают. Вероятно, смерть троих человек вызвана другими факторами.

Преимущества вакцинации все еще превышают риски!