В Японии третья смерть после вакцинации испорченной партией Moderna: детали
7 сентября 2021 , 12:24Читати новину українською
Источник:Japan Times
В Японии подтвердили смерть третьего жителя после вакцинации испорченной партией вакцин Moderna. Мужчина умер на следующий день после введения препарата.
Мужчина умер после вакцинации препаратом Moderna
В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что мужчина получил две дозы вакцины против коронавируса производства компании Moderna из партии, в которой были обнаружены посторонние предметы.
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Что известно о смертельном случае
- 49-летний мужчина получил вторую прививку от COVID-19 11 августа.
- Умер он на второй день.
- Отмечается, что у пациента была аллергия на гречку и продукты из гречневой муки.
Ранее после прививок вакциной Moderna из "загрязненных" партий умерли двое мужчин.
Партия вакцин Moderna с примесями: что об этом известно
- Ранее в Японии сообщили о примесях в дозах вакцины Moderna в 8 центрах вакцинации.
- Посторонние примеси обнаружили в 39 флаконах.
- Компания Takeda Pharmaceutical, которая распространяет препарат на территории Японии, заявила о временном прекращении использования 1,63 миллиона доз вакцины.
- Впоследствии в Минздраве Японии установили, что посторонние примеси – это нержавеющая сталь, которую регулярно используют в сердечных клапанах, замене суставов и металлических швах и скобах. Там отметили, что введение частиц, обнаруженных в этих партиях вакцины, не влияет на здоровье людей.
- Прямую связь между летальными случаями и вакцинацией этой партией не установили ни Минздрав страны, ни производитель вакцин. Поэтому расследование смерти пациентов продолжают. Вероятно, смерть троих человек вызвана другими факторами.
- Преимущества вакцинации все еще превышают риски!