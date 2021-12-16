Операция состоялась на 25 неделе беременности. Ребенок еще тогда не родился.
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Что случилось с малышом
У малыша обнаружили тяжелое сердечное заболевание – стеноз аортального клапана. Поэтому медикам пришлось быстро реагировать.
Что известно об уникальной операции
В этом случае врачам нужно было добиться расширения отверстия клапана, что они и сделали. Так, в сердце плода вставили иглообразную трубку, с помощью нее в нужное место проник катетер и расширил диаметр клапана.
Группа выполнила эту операцию в рамках одного из клинических исследований. Медики говорят, что это первый случай в стране, когда эту проблему с сердцем у нерожденного решили путем внутриутробного вмешательства.
Как сообщается, ребенок родился в октябре 2021 года и теперь находится в хорошем состоянии.
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Последние истории спасения жизни в Украине
- Во львовской больнице скорой помощи "сложили" отсоединенные ноги от позвоночника. Такая операция в этом медучреждении состоялась впервые. Медики спасали жизнь мужчине целых 12 часов. Теперь он снова может ходить.
- Также львовским кардиохирургам удалось впервые заморозить сердце пациента. Все для того, чтобы вылечить "мерцательную аритмию" и спасти больного мужа. Новая для Львова операция называется криоабляцией.