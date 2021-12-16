Операция состоялась на 25 неделе беременности. Ребенок еще тогда не родился.

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Что случилось с малышом

У малыша обнаружили тяжелое сердечное заболевание – стеноз аортального клапана. Поэтому медикам пришлось быстро реагировать.

Справка. Во время стеноза аортального клапана сужается отверстие клапана аорты. Это мешает нормальному развитию сердца.

Что известно об уникальной операции

В этом случае врачам нужно было добиться расширения отверстия клапана, что они и сделали. Так, в сердце плода вставили иглообразную трубку, с помощью нее в нужное место проник катетер и расширил диаметр клапана.

Группа выполнила эту операцию в рамках одного из клинических исследований. Медики говорят, что это первый случай в стране, когда эту проблему с сердцем у нерожденного решили путем внутриутробного вмешательства.

Как сообщается, ребенок родился в октябре 2021 года и теперь находится в хорошем состоянии.

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