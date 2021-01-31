Вблизи столицы Японии, в восточной префектуре Сайтама, обнаружили очаг мутировавшего коронавирус, который впервые появился в Великобритании.

Источник: NHK

О возгорании сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. "Британский" штамм коронавирус подхватили трое людей, которые на работе общались с мужем. Именно он раньше болел мутацией COVID-19.

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Пациенты в возрасте от 40 до 70 лет, которые заболели на новый штамм коронавирус, находятся под наблюдением медицинского персонала. Всего в Японии было выявлено 64 случая заражения новым штаммом.

Как считают в министерстве, кластер этого варианта образовался на рабочем месте. Было обнаружено, что семь человек заразились там аналогичным штаммом коронавирусной инфекции.

Что известно о "британском" штамме коронавируса

Вспышку нового штамма коронавируса обнаружили в Великобритании.

Из-за этого страну постепенно изолировали от остального мира.

По предварительной информации, мутировавший COVID-19 на 70% заразнее чем уже известен.

В ВОЗ пояснили, что вероятность мутаций вируса увеличивается с ростом его передачи, а в процессе изменений вирус постепенно приспосабливается к организму человека.

Информация взята из пресс-службы ВОЗ, BBC.