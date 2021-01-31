Новый штамм коронавируса / инфографика 24 канала
В Японии зафиксировали вспышку заражения "британским" штаммом коронавируса
Вблизи столицы Японии, в восточной префектуре Сайтама, обнаружили очаг мутировавшего коронавирус, который впервые появился в Великобритании.
Источник: NHK
О возгорании сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии. "Британский" штамм коронавирус подхватили трое людей, которые на работе общались с мужем. Именно он раньше болел мутацией COVID-19.
Читайте также Богатые страны должны поделиться вакцинами против COVID-19 с бедными, – ВОЗ
Пациенты в возрасте от 40 до 70 лет, которые заболели на новый штамм коронавирус, находятся под наблюдением медицинского персонала. Всего в Японии было выявлено 64 случая заражения новым штаммом.
Как считают в министерстве, кластер этого варианта образовался на рабочем месте. Было обнаружено, что семь человек заразились там аналогичным штаммом коронавирусной инфекции.
Что известно о "британском" штамме коронавируса
- Вспышку нового штамма коронавируса обнаружили в Великобритании.
- Из-за этого страну постепенно изолировали от остального мира.
- По предварительной информации, мутировавший COVID-19 на 70% заразнее чем уже известен.
- В ВОЗ пояснили, что вероятность мутаций вируса увеличивается с ростом его передачи, а в процессе изменений вирус постепенно приспосабливается к организму человека.
Информация взята из пресс-службы ВОЗ, BBC.
Поделиться новостью