В Японии зафиксировали 37 случаев анафилаксии после введения вакцины компании Pfizer/BioNTech против коронавірусної инфекции.

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии заявило, что еще у 12 медицинских работников (мужчин и женщин) в возрасте от 20 до 60 лет, наблюдалась анафилаксия.

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Анафилаксия – что это? Это тяжелая, угрожающая жизни, генерализованная или системная реакция гиперчувствительности (аллергическая или неаллергическая).

Симптомами такой реакции после вакцинации против коронавируса были головная боль, тошнота и сыпь.

Аллергическая реакция у людей начала возникать примерно через 40 минут или меньше после введения препарата. У семи человек ранее была аллергия на лекарства и пищевые продукты. Сейчас они уже выздоровели.

По состоянию на 11 марта в Японии вакцинировали 180 741 медицинского работника.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала