Япония долгое время выбрасывает дозы вакцины Pfizer только из-за того, что в стране не хватает соответствующих шприцев. Но недавно правительство поняло, как можно решить эту проблему.

В одном флаконе вакцины от Pfizer 6 доз вакцины против коронавируса. Стандартные шприцы, используемые в Японии, рассчитаны лишь на 5 доз. То есть они не могут вытащить из флакона последнюю, шестую дозу препарата.

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Поскольку Япония заказала 144 миллиона доз для вакцинации 72 миллионов населения, вакцинация 12 миллионов граждан оказалась под угрозой. Ведь дозы, которые невозможно достать, просто выбрасывались.

Поэтому в Японии хотят разрешить вводить вакцину от производителя Pfizer шприцами, которые предназначены для инсулина. Такие шприцы могут получать из флакона аж 7 доз.

Этот шаг будет сделан из-за того, что страна борется с дефицитом поставок вследствие задержки на заводе Pfizer в Бельгии и экспортного контроля со стороны Европейского Союза,

– сообщил министр здоровья Японии Норихис Тамур.

В правительстве заверили, что закупят инсулиновые шприцы только в том случае, если они будут в избытке и это никак не навредит людям с диабетом.

Но важно понимать, что инсулиновые шприцы созданы для подкожных инъекций, а не для внутримышечных. Поэтому могут подойти не всем людям.

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