Япония нашла способ не выбрасывать остатки COVID-вакцин
Япония долгое время выбрасывает дозы вакцины Pfizer только из-за того, что в стране не хватает соответствующих шприцев. Но недавно правительство поняло, как можно решить эту проблему.
Источник:Kyodo News
В одном флаконе вакцины от Pfizer 6 доз вакцины против коронавируса. Стандартные шприцы, используемые в Японии, рассчитаны лишь на 5 доз. То есть они не могут вытащить из флакона последнюю, шестую дозу препарата.
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Поскольку Япония заказала 144 миллиона доз для вакцинации 72 миллионов населения, вакцинация 12 миллионов граждан оказалась под угрозой. Ведь дозы, которые невозможно достать, просто выбрасывались.
Поэтому в Японии хотят разрешить вводить вакцину от производителя Pfizer шприцами, которые предназначены для инсулина. Такие шприцы могут получать из флакона аж 7 доз.
Этот шаг будет сделан из-за того, что страна борется с дефицитом поставок вследствие задержки на заводе Pfizer в Бельгии и экспортного контроля со стороны Европейского Союза,
– сообщил министр здоровья Японии Норихис Тамур.
В правительстве заверили, что закупят инсулиновые шприцы только в том случае, если они будут в избытке и это никак не навредит людям с диабетом.
Но важно понимать, что инсулиновые шприцы созданы для подкожных инъекций, а не для внутримышечных. Поэтому могут подойти не всем людям.
Коронавирус в Японии: что известно
Источник: Google
- С начала пандемии коронавируса в Японии зарегистрировали 440 инфицированных.
- 418 больных уже выздоровели, но 8 301 гражданин умер от осложнений, вызванных болезнью.
- С начала кампании вакцинации первую дозу прививки получили 46 469 жителей страны.
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