Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 1906 человек, среди них 134 ребенка и 40 медработников. Показатели заболеваемости достигают 2 тысяч уже третьи сутки подряд, высоким остается и процент госпитализированных пациентов с COVID-19, так на протяжении прошлых суток в больницы госпитализированы 772 человека, что даже больше, чем в прошедшие сутки, когда в госпитализации нуждались 708 пациентов.
Днем ранее COVID-катастрофа в России, Байден обвиняет Китай: новости о коронавирусе 28 августа
От осложнений коронавируса в течение минувших суток умерли 34 пациента. В то же время выздоровели – 685 человек.
За сутки провели 38 864 теста на коронавирус:
- методом ПЦР – 18 344,
- методом ИФА – 3 661,
- экспресс-тестами – 16 859.
Количество заражений коронавирусом в регионах в сутки:
- Киев – 240 случаев;
- Винницкая область – 34 случая;
- Волынская область – 21 случай;
- Днепропетровская область – 140 случаев;
- Донецкая область – 132 случая;
- Житомирская область – 86 случаев;
- Закарпатская область – 11 случаев;
- Запорожская область – 66 случаев;
- Ивано-Франковская область – 57 случаев;
- Киевская область – 134 случая;
- Кировоградская область – 20 случаев;
- Луганская область – 29 случаев;
- Львовская область – 101 случай;
- Николаевская область – 15 случаев;
- Одесская область – 121 случай;
- Полтавская область – 29 случаев;
- Ровенская область – 30 случаев;
- Сумская область – 63 случая;
- Тернопольская область – 67 случаев;
- Харьковская область – 156 случаев;
- Херсонская область – 77 случаев;
- Черкасская область – 62 случая;
- Черновицкая область – 126 случаев;
- Черниговская область – 65 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
На Ровненщине от коронавируса умерла 30-летняя беременная: начали расследование
Источник: ZAXID.net
В Ровненской области от осложнений коронавируса умерла 30-летняя женщина, она была беременной. Течение болезни почти сразу было сложным, она долгое время находилась в больнице.
Из-за этого случая проведут служебное расследование, чтобы установить детали пребывания беременной пациентки в лечебно-профилактическом учреждении и предоставлении ей медицинской помощи.
С начала пандемии в Ровненской области зарегистрировано 1214 смертей от коронавируса.
Украина получила новую партию Pfizer: сколько доз и от кого
Источник: Минздрав
Сегодня, 29 августа, в Украину доставили новую партию вакцины Comirnaty против коронавируса производства Pfizer / BioNTech. Объем партии – 188 370 доз.
Доставки препарата провел Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), хранение и логистику с соблюдением холодовой цепи – Агентство США по международному развитию USAID.
- Сейчас Украина получила 4 325 910 доз вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca в рамках этой инициативы.
- В Минздраве сообщили, что до конца 2021 года Украина должна получить достаточное количество вакцины, чтобы защитить до 20% населения от COVID-19.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире 29 августа
Статистика заболеваемости
Источник: Университет Хопкинса
С начала пандемии по всему миру обнаружили более 216 миллионов больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни почти 4,5 миллиона инфицированных. При этом в ВОЗ считают, что цифры могут быть заниженными, поскольку во многих странах тестирование на достаточно низком уровне.
Больше всего случаев заражения обнаружили в США – в общем там зарегистрировали более 38,7 миллиона пациентов с COVID-19, более чем 637 тысяч из которых, к сожалению, умерли. Следующими по количеству выявленных больных идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.
Впервые за два месяца: в Индии значительно возросла заболеваемость COVID-19
Источник: The Times of India
В Индии впервые за два месяца существенно выросла заболеваемость коронавирусом, за минувшие сутки, 28 августа, в стране обнаружили 46 759 новых больных COVID-19.
Вспышку заражений зафиксировали в южном штате Керала. Вероятно, рост заболеваемости спровоцировал местный фестиваль, участие в котором взять тысячи людей. Почти 70% новых больных инфицированных проживают именно в этом регионе.
В Италии оштрафовали мужчину, который обедал без COVID-паспорта
Источник: il Messaggero
В итальянском городе Ровиго оштрафовали мужчину на 400 евро, который решил пообедать в пиццерии не имея "зеленого пропуска" – документа, что свидетельствует о вакцинации против коронавируса, отрицательном ПЦР-тесте или недавнем выздоровлении.
Также на 1000 евро оштрафовали владельца пиццерии, который не проверил посетителя.
Где обязательный сертификат:
- С 6 августа "зеленый пропуск" в Италии является обязательным для доступа в рестораны и бары в помещениях.
- С 1 сентября его действие распространится на школы, университеты и транспорт.
В вакцине Moderna снова обнаружили примеси: вакцинацию партией приостановили
Источник: ТСН
В вакцинах американской компании Moderna, которая пришла в Японию, обнаружили посторонние вещества. Вакцинацию партией приостановили.
Сделать прививку с использованием препарата из этой партии успели 400 японцев. Впрочем, как только посторонние примеси обнаружили, вакцинацию этой партией вакцин приостановили.