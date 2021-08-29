Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 1906 человек, среди них 134 ребенка и 40 медработников. Показатели заболеваемости достигают 2 тысяч уже третьи сутки подряд, высоким остается и процент госпитализированных пациентов с COVID-19, так на протяжении прошлых суток в больницы госпитализированы 772 человека, что даже больше, чем в прошедшие сутки, когда в госпитализации нуждались 708 пациентов.

Днем ранее COVID-катастрофа в России, Байден обвиняет Китай: новости о коронавирусе 28 августа

От осложнений коронавируса в течение минувших суток умерли 34 пациента. В то же время выздоровели – 685 человек.

За сутки провели 38 864 теста на коронавирус:

методом ПЦР – 18 344,

методом ИФА – 3 661,

экспресс-тестами – 16 859.

С начала пандемии в Украине заразились коронавирусом – 2 284 191 человек.



По состоянию на 29 августа выздоровели – 2 206 392 человека. В то же время жертвами коронавируса, к сожалению, стали 53 720 граждан страны.

Количество заражений коронавирусом в регионах в сутки:

Киев – 240 случаев;

Винницкая область – 34 случая;

Волынская область – 21 случай;

Днепропетровская область – 140 случаев;

Донецкая область – 132 случая;

Житомирская область – 86 случаев;

Закарпатская область – 11 случаев;

Запорожская область – 66 случаев;

Ивано-Франковская область – 57 случаев;

Киевская область – 134 случая;

Кировоградская область – 20 случаев;

Луганская область – 29 случаев;

Львовская область – 101 случай;

Николаевская область – 15 случаев;

Одесская область – 121 случай;

Полтавская область – 29 случаев;

Ровенская область – 30 случаев;

Сумская область – 63 случая;

Тернопольская область – 67 случаев;

Харьковская область – 156 случаев;

Херсонская область – 77 случаев;

Черкасская область – 62 случая;

Черновицкая область – 126 случаев;

Черниговская область – 65 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

На Ровненщине от коронавируса умерла 30-летняя беременная: начали расследование

Источник: ZAXID.net

В Ровненской области от осложнений коронавируса умерла 30-летняя женщина, она была беременной. Течение болезни почти сразу было сложным, она долгое время находилась в больнице.

Из-за этого случая проведут служебное расследование, чтобы установить детали пребывания беременной пациентки в лечебно-профилактическом учреждении и предоставлении ей медицинской помощи.

С начала пандемии в Ровненской области зарегистрировано 1214 смертей от коронавируса.

Украина получила новую партию Pfizer: сколько доз и от кого

Источник: Минздрав

Сегодня, 29 августа, в Украину доставили новую партию вакцины Comirnaty против коронавируса производства Pfizer / BioNTech. Объем партии – 188 370 доз.

Доставки препарата провел Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), хранение и логистику с соблюдением холодовой цепи – Агентство США по международному развитию USAID.

Сейчас Украина получила 4 325 910 доз вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca в рамках этой инициативы.

В Минздраве сообщили, что до конца 2021 года Украина должна получить достаточное количество вакцины, чтобы защитить до 20% населения от COVID-19.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Новости о коронавирусе в мире 29 августа

Статистика заболеваемости

Источник: Университет Хопкинса

С начала пандемии по всему миру обнаружили более 216 миллионов больных коронавирусом. Болезнь унесла жизни почти 4,5 миллиона инфицированных. При этом в ВОЗ считают, что цифры могут быть заниженными, поскольку во многих странах тестирование на достаточно низком уровне.

Больше всего случаев заражения обнаружили в США – в общем там зарегистрировали более 38,7 миллиона пациентов с COVID-19, более чем 637 тысяч из которых, к сожалению, умерли. Следующими по количеству выявленных больных идут Индия, Иран, Великобритания, Бразилия.

Впервые за два месяца: в Индии значительно возросла заболеваемость COVID-19

Источник: The Times of India

В Индии впервые за два месяца существенно выросла заболеваемость коронавирусом, за минувшие сутки, 28 августа, в стране обнаружили 46 759 новых больных COVID-19.

Вспышку заражений зафиксировали в южном штате Керала. Вероятно, рост заболеваемости спровоцировал местный фестиваль, участие в котором взять тысячи людей. Почти 70% новых больных инфицированных проживают именно в этом регионе.

В Италии оштрафовали мужчину, который обедал без COVID-паспорта

Источник: il Messaggero

В итальянском городе Ровиго оштрафовали мужчину на 400 евро, который решил пообедать в пиццерии не имея "зеленого пропуска" – документа, что свидетельствует о вакцинации против коронавируса, отрицательном ПЦР-тесте или недавнем выздоровлении.

Также на 1000 евро оштрафовали владельца пиццерии, который не проверил посетителя.

Где обязательный сертификат:

С 6 августа "зеленый пропуск" в Италии является обязательным для доступа в рестораны и бары в помещениях.

С 1 сентября его действие распространится на школы, университеты и транспорт.

В вакцине Moderna снова обнаружили примеси: вакцинацию партией приостановили

Источник: ТСН

В вакцинах американской компании Moderna, которая пришла в Японию, обнаружили посторонние вещества. Вакцинацию партией приостановили.

Сделать прививку с использованием препарата из этой партии успели 400 японцев. Впрочем, как только посторонние примеси обнаружили, вакцинацию этой партией вакцин приостановили.