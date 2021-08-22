Япония вошла в пятерку стран, где больше всего больных COVID-19

В течение суток 20 августа в мире зафиксировали более 562 168 случаев коронавирусной болезни. Неожиданно в список стран с наибольшим количеством больных вошла Япония.

Пятерка стран с наибольшим приростом

В частности, в США коронавирусом заболели 90 782 человека, в Великобритании – 32 058, в Индии – 31 043. Кроме того, в Бразилии – 28 388 случаев, в Японии – 25 877.

К теме В Британии людей с положительным тестом на COVID-19 протестируют на антитела: причина

Украина с 1 732 случаями на 40 месте в мире между Южной Кореей и Монголией. В Европе Украина на 11 месте.

8 666 человек в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 31 месте в мире и на 5 в Европе.

Статистика распространение коронавируса в мире / инфографика Worldometers

К слову, из-за стремительного роста заболеваемости COVID-19 правительство Черногории вводит ограничения. Теперь для въезда в страну тоже надо предоставить информацию о вакцинации, отрицательный тест или справку о перенесенной болезни.

Напомним, в мире циркулирует мутация коронавируса Дельта, именно с ней связывают новую волну коронавирусной болезни. В частности, в Украине тоже готовятся к вероятному ухудшению эпидемиологической ситуации.

В частности, Михаил Радуцкий сообщил, что готовы 257 ковидных больниц, которые поделены на первую и вторую очередь. У них уже доступны почти 39 тысяч койкомест. Из них – 96% с подведенным кислородом. В случае резкого ухудшения эпидситуации, планируют разворачивать дополнительные места.

Больше об этом Как Минздрав готовится к новой волне COVID-19 в Украине: Радуцкий назвал ключевые этапы