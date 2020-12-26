Правительство Японии приняло решение о временном закрытии границ. Все из-за нового штамма коронавируса, который обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года.

Временный запрет на въезд в страну вводится в отношении граждан всех стран и регионов мира. Об этом сообщили на сайте Travelwith.jp.

Важно Новый штамм коронавируса обнаружили еще во Франции

Запрет будет действовать с 28 декабря 2020 года до конца января 2021-го.

Ранее министр здравоохранения Норихиса Тамура заявил, что обеспокоен ситуацией. Премьер-министр призвал к жестким карантинным мероприятиям в аэропортах и ​​для тех, кто возвращается из Великобритании.

Новый штамм коронавируса в Японии: главное

Заражения новым видом COVID-19 уже подтвердили у 5 граждан Японии, которые вернулись из Великобритании. Все они сейчас находятся на карантине.

Медицинская служба пытается установить возможные контакты этих пациентов с другими людьми. В Японии уровень заболеваемости уже известным вариантом COVID-19 тоже растет.

Обратите внимание! Сейчас мутировавший коронавирус подхватили более 1000 пациентов. Новый штамм COVID-19 зафиксировали в Швейцарии, Нидерландах, Дании, Австралии, Испании, Франции и Италии.