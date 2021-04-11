Трое мужчин-депутатов из Либерально-демократической партии в Японии приняли участие в социальном эксперименте. В течение 2 дней они носили специальные жилеты, которые весят по 7 кг.

Таким образом чиновники хотели оказаться на месте беременных женщин. Эксперимент предложила коллега депутатов Такако Судзуки.

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Такако Судзуки хотела, чтобы законодатели испытали "некоторые трудности, с которыми сталкиваются беременные женщины", чтобы те помогли создать безопаснее общество для будущих мам.

Жилеты имитируют живот и грудь. В них депутаты ходили на работу и в магазин, спали и занимались домашними делами. Снимать груз им можно было только во время пленарных заседаний правительства.

Эксперимент начался 8 апреля. И уже в начале чиновники признались, что дополнительный вес их действительно тяготит: живот мешает ходить, оборачиваться, наклоняться и выполнять много обычных движений. Один из депутатов Масанобу Огура заявил, что отныне, "почувствовав разные муки", он может облегчить некоторые трудности, связанные с беременностью.

Прошла ночь с тех пор, как я надел жилет беременной женщины. Из-за давления на живот я не мог хорошо спать. Я не мог перевернуться, поэтому тело болит. Мне осталась только 1 ночь, но у настоящих беременных это длится месяцами... Переполненные поезда заставили меня почувствовать себя неловко, особенно когда люди или пакеты ударяли меня в живот,

– поделился чиновник в первый день эксперимента.

На видео видно, с какой тяжестью мужчина пытается помыть ванну и подстричь ногти на ногах.

Между тем пользователи твиттера уточнили, что жилет имитирует беременность лишь частично. Ведь мужчины не почувствовали многих моментов беременности, в частности: боли в животе, головокружение, токсикоз и другие симптомы. Но все же граждане надеются, что эксперимент таки даст какие-то плоды во время законотворчества.