Один из крупнейших японских производителей измерительных инструментов и средств для проведения анализов компания "Симадзу" разработала комплект для тестирования, который поможет мгновенно выявлять коронавирусную инфекцию или мутации

Компания "Симадзу" сообщила, что новый набор реактивов предназначен для ПЦР-тестирования, для которого используется, в частности, слюна.

Читайте также Больных коронавирусом в два раза больше, чем сообщают официальные данные

Производители сообщили, что этот комплект поможет не только определить положительную или отрицательную реакцию на коронавирус, но еще и выяснить, является ли обнаруженный вирус мутировавшей версией.

На данный момент муниципалитеты Японии сначала используют ПЦР-тесты для определения положительного или отрицательного результата собранных образцов. Впоследствии выявление мутаций генетического кода коронавируса требует дополнительного процесса с использованием другого реактива.

В компании добавили, что новый комплект поможет оптимизировать весь процесс в целом, ведь он позволяет выполнять обе проверки одновременно.

Разработчики объяснили, что приблизительно через два месяца компания сможет создать из нового набора реактивов продукт для проведения реального тестирования, который будут предлагать только лабораториям.

Вакцина от мутации коронавируса

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рекомендовали вакцину производства Johnson&Johnson в странах, где циркулируют штаммы коронавируса – препарат эффективен от мутировавших версий SARS-CoV-2.

К слову, это первая зарегистрированная ВОЗ вакцина, которая требует введения одной дозы, а не двух.

Мутировавшие версии коронавируса: коротко о проблеме