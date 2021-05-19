Метод фитотерапии существовал 60 тысяч лет назад и на сегодня активно используется, в частности в странах Азии и Африки. Это обусловлено культурными особенностями народов и отсутствием необходимой медицинской помощи.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

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Какие проблемы фитолечение⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Безопасность

По словам Маргариты Гуркало, никоторые растения содержат в своем составе токсические вещества (дурман обыкновенный, к примеру, который используется в аюрведе, содержит в своем составе алкалоиды – скополамин и гиосциамин).

Это вещества с атропиноподобным действием, которые могут вызвать кому или даже смерть. Соответственно установить точную дозу "яда", или степень ее всасывания, если использовались отвары или настойки – невозможно,

– написала медик.

Эффективность⠀⠀⠀⠀

Медик объяснила это на примере, когда, скажем, растение безопасно, но эффективность недоказана.

"Пациент с серьезным заболеванием уверен, что ему поможет "натуральный препарат проверенный годами", а не исследованиями, лечится – но безрезультатно, состояние ухудшается, время потеряно, и далее ему необходимо более сложное, дорогостоящее лечение, чем было раньше (лечение тревожного расстройства валерианой, или язвы желудка – гастрочаем)", – рассказала врач-терапевт.

Кроме того, часто фитопрепаты являются даже дороже, чем фармсредства.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Экологичность⠀⠀⠀⠀⠀

Растения могут накапливать соли тяжелых металлов или определенные отходы производства. Контроль качества их производства практически отсутствует, потому что такие препараты регистрируются как БАДы.

"Ведь что в середине волшебной пилюли из зелья, большой вопрос", – добавила Маргарита Гуркало.