Однако после полуночи магия исчезает, зато появляется ощущение тяжести в желудке. И мы конечно же, обвиняем в этом майонез. Но действительно ли виноват праздничный соус и почему майонез снискал такую славу.

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Из чего делают майонез?

Классический рецепт майонеза состоит из следующих ингредиентов:

растительное масло,

яичный желток,

горчица,

уксус или лимонная кислота,

соль и сахар.

Майонез является эмульсией – жидкостью, насыщенной нерастворимыми капельками другой жидкости. Именно поэтому майонез сложно приготовить: смешивая ингредиенты, надо следить, чтобы капли масла равномерно распределились в уксусной или лимонной кислоте.

Чтобы жидкости в эмульсии не разделились снова, необходимо использовать вещество, которое растворяется в каждой жидкости. В случае майонеза – это яичный желток, он одновременно растворяется и в уксусе, и масле. Именно желтки придают домашнему майонезу желтоватый оттенок.

В промышленном производстве майонеза к базовому списку ингредиентов добавляют вещества для увеличения срока хранения, вкуса, цвета, запаха — пищевые добавки.

Е-добавок обычно остерегаются, но часто это могут быть вполне обычные вещества, а их использование в производстве возможно лишь при условии безопасности для употребления.

В промышленный майонез, правда, могут добавлять слишком много соли и сахара, чтобы улучшить вкус. Однако, это касается не только майонеза и других соусов, но и остальных готовых продуктов и полуфабрикатов.

Он действительно очень вреден?

Содержание жира в майонезе обычно является главным аргументом против его употребления и причиной, почему соус считают вредным. Растительное масло – основной компонент майонеза, оно же – главный источник жира в этом продукте.

Врачи рекомендуют контролировать количество жира в диете и по возможности заменять жиры животного происхождения растительными. Это связано с тем, что высокое употребление жиров, особенно насыщенных, может привести к увеличению "плохого" холестерина в крови, что может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Можно ли сделать "хэлси" майонез

Готовя майонез дома, можно экспериментировать с различными маслами, используя, например, оливковое. Если вы покупаете майонез с низким жировым содержанием, то стоит убедиться, что жир не заменили сахаром и солью, как это часто бывает с обезжиренными продуктами.

Стоит знать! Майонез – высококалорийный продукт: в одной столовой ложке содержится примерно 100 калорий. Варианты с более низким содержанием жира менее калорийны.

Однако как с майонезом, так и с любыми другими продуктами самое главное – это баланс и то, как выглядит рацион в среднем.

Ежедневное употребление майонеза в больших количествах может сильно увеличить количество и жира, и калорий, и даже соли и сахара в рационе. Это не значит, что от этого соуса надо отказаться. Оливье в новогоднюю ночь вам не навредит, если вы будете знать меру и не будете переедать (актуально не только о салатах).

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