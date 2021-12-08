Принудительная вакцинация невозможна
В ООН подчеркнули, что безальтернативная вакцинация недопустима. В частности, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отметила, что любые требования к вакцинации должны отвечать принципам законности, необходимости, соразмерности и недискриминации.
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Ни при каких обстоятельствах нельзя насильно вводить вакцину,
– заявила Бачелет.
Недавно директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что обязательная вакцинация должна быть крайней мерой и вводить ее можно только, когда использованы все методы ускорения иммунизации.
Главное о вакцинации против COVID-19
Вакцинация от коронавируса продолжается в мире уже почти год, с декабря 2020-ого. В разных странах этот процесс проходит неравномерно.
Страны ЕС, Израиль, ОАЭ, Япония имеют самые высокие показатели количества вакцинированного населения. В других государствах, например африканских, мало привитых.
В некоторой степени это связано с неравным доступом к вакцинам и особенностями национальных кампаний.