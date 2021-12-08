Является ли обязательная вакцинация нарушением прав человека: позиция ООН

В ООН подчеркнули, что страны, которые вводят обязательную вакцинацию против COVID-19, должны гарантировать своим гражданам соблюдение прав человека.

Принудительная вакцинация невозможна

В ООН подчеркнули, что безальтернативная вакцинация недопустима. В частности, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отметила, что любые требования к вакцинации должны отвечать принципам законности, необходимости, соразмерности и недискриминации.

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Ни при каких обстоятельствах нельзя насильно вводить вакцину,

– заявила Бачелет.

Недавно директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил, что обязательная вакцинация должна быть крайней мерой и вводить ее можно только, когда использованы все методы ускорения иммунизации.

Главное о вакцинации против COVID-19

С 9 декабря в Украине начнет действовать новый расширенный перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. Так, непривитые от COVID-19 государственные служащие, социальные работники, а также работники стратегических предприятий будут отстранены от работы.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире уже почти год, с декабря 2020-ого. В разных странах этот процесс проходит неравномерно.

Страны ЕС, Израиль, ОАЭ, Япония имеют самые высокие показатели количества вакцинированного населения. В других государствах, например африканских, мало привитых.

В некоторой степени это связано с неравным доступом к вакцинам и особенностями национальных кампаний.