Хриплый голос может быть симптомом COVID-19

Охриплость относится к первым симптомам, которые указывают об инфекционных процессах в гортани. Они могут быть острого и хронического характера. Поэтому, COVID-19 не является исключением.

Внимание Как адаптироваться к новым условиям: действенные советы, чтобы избавиться от стресса

Научные доказательства

Исследование, опубликованное в Journal of Voice показало, что у 70 из 160 пациентов с COVID-19 была дисфония, что является общим термином для обозначения проблем с языком, в частности, хрипотой.

33 пациента имели такую проблему более 2 недель, еще 11 участников чувствовали охриплость голоса больше чем месяц.

Другое исследование в Journal of Voice приводит данные о более 700 больных COVID-19.

Из них у 188 (или около 27%) была дисфония, при этом у женщин этот симптом развивался чаще, чем у мужчин.

То есть, дисфония может возникнуть у четверти пациентов с легкой и средней тяжестью COVID-19. Следовательно, ее можно считать симптомом COVID-19.

И это неудивительно, ведь очень часто респираторные вирусы вызывают осиплость голоса.

Это не что-то специфическое для COVID-19, а общее осложнение многих инфекций верхних дыхательных путей, которые могут вызвать боль в горле,

– заметил старший ученый Центра здравоохранения Джона Хопкинса Амеш А. Адаля.

Еще одна причина осиплости голоса – кашель, который собственно и является одним из главных симптомов COVID-19.

Что делать, если голос стал хриплым

Если у вас появляется охриплость голоса, это не обязательно свидетельствует о COVID-19. Особенно при отсутствии других симптомов.

Специалисты рекомендуют пить много жидкости, говорить как можно меньше и дать голосовым связкам отдохнуть.

В то же время если охриплость голоса длится более двух недель и вы не видите очевидной причины (например, COVID-19 или другая инфекция верхних дыхательных путей), надо обратиться к врачу, чтобы пройти обследование.