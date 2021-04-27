Психологи из Университета Аризоны опровергли распространенное мнение о том, что частое вздыхание якобы является показателем негативных эмоциональных состояний.

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Это исследование объединило два моих интереса: понимание невербального поведения и совершенствование научной практики в психологии. Вздыхание – это распространенное невербальное поведение, и было очень здорово иметь возможность просматривать данные, которые фиксируют, как часто люди делают это, с помощью аудиозаписей на своих телефонах,

– рассказал автор исследования Александр Денверс.

Как проходило исследование

В исследовании участвовали 510 добровольцев. В течение нескольких дней они действительно повсюду носили с собой устройство, которое записывает окружающие звуки. Поэтому ученые смогли объективно измерить количество вздыханий каждого человека.

Со временем психологи оценили депрессивные проявления и уровни беспокойства, одиночества, стресса и усталости.

Результаты эксперимента

Ученые выяснили, что связи между более частыми вздыханиями и более высоким уровнем негативных эмоций нет.

Если конкретный человек вдруг стал вздыхать чаще или реже – это, вероятно, лишь смена настроения.

"Вывод нашего исследования заключается в том, что люди, которые больше вздыхают, не страдают больше. Они также не являются тревожными или одинокими. Существовала небольшая тенденция к тому, что люди, которые вздыхали больше, были лишь уставшими", – добавил автор.

Психологи порекомендовали не доверять "форумам в интернете, где юзеры без медицинского образования обсуждают то, что человек, который часто вздыхает, якобы несчастен и имеет дело с психическими заболеваниями".