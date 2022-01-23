Является ли запор симптомом коронавируса

Специалисты не считают запор распространенным признаком коронавирусной болезни. Но есть определенные состояния, связанные с коронавирусной болезнью и ее лечением, которые могут привести к проблемам с опорожнением.

Может ли запор быть симптомом COVID-19

Согласно данным Национального института диабета и заболеваний органов пищеварения и почек (NIDDK), запор – это состояние, когда вы нечасто опорожняете кишечник или испытываете дискомфорт при дефекации.

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Есть некоторые данные, которые связывают запор с COVID-19, но они не очень убедительны.

В частности, в американском журнале о гастроэнтерологию опубликовали исследование в мае 2020 года, о течении COVID-19 у мужчины, который попал в больницу с лихорадкой, кашлем, тошнотой, болью в желудке и запором.

Ему сделали компьютерную томографию, которая показала толстокишечную непроходимость, состояние, при котором мышцы кишечника перестают сокращаться.

В другом исследовании, опубликованном в Журнале микробиологии, иммунологии и инфекций в 2020 году, подробно описывают симптомы людей с COVID-19, которые были госпитализированы в Иране.

Среди симптомов у пациентов были запор, боль в желудке, диарея, тошнота, рвота и темный липкий кал, который обычно указывает на внутреннее кровотечение.

Диарея была самым распространенным желудочно-кишечным симптомом, который поражал 6,1% пациентов.

В начале этого года в European Journal of Pharmacology, некоторые распространенные лекарства, которые используют для лечения тяжелых форм COVID-19, в том числе противовирусный препарат Ремдесивир, в некоторых случаях могут привести к запорам.

Однако во всех этих ситуациях запор не был единственным симптомом COVID-19.

Запор является распространенной проблемой

И учитывая, насколько распространены проблемы с опорожнением в общей популяции (примерно 42 миллиона человек в США страдают от запоров), трудно сказать, на самом деле COVID-19 вызывает это состояние, или это случайность, которая случается и у пациентов с COVID-19.

Запор не стоит считать симптомом COVID-19,

– рассказывает эксперт по инфекционным заболеваниям Амеш А. Адаля, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник Центра охраны здоровья Джона Хопкинса.

Врач-инфекционист Джон Селлик отметил, что пациенты с COVID-19, которые жалуются на запор, скорее всего испытывают его из-за обезвоживания.

А для COVID-19 все же более присущ иной симптом расстройства желудочно-кишечного тракта – диарея.

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