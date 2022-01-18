Язык цифр: статистика миокардита после COVID-19 и вакцинации

Значительное количество пациентов, госпитализированных с коронавирусом, имеют признаки поражения сердца. У многих из них последствия остаются даже после выздоровления от COVID-19.

Неудивительно, что споры по поводу вакцин против COVID-19 часто сосредоточены вокруг проблем, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно, это едва ли не самый частый аргумент против COVID-19-вакцин. Но что нам говорят цифры о COVID-19, вакцинации и миокардите?

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Миокардит – что это Это воспаление сердечной мышцы. Чаще оно вызывается вирусами, в частности гриппом, коксаки, гепатитом или герпесом. Другие причины включают бактерии, грибки, токсины, химиотерапию и аутоиммунные заболевания.

Заболеваемость миокардитом

До пандемии COVID-19 заболеваемость миокардитом составляла от 1 до 10 случаев на 100 000 населения в год. Самые высокие показатели фиксировали среди мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Интересно, что большинство случаев миокардита в группе наивысшего риска приходится на здоровых и активных людей.

После коронавируса

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, риск миокардита после заражения COVID-19 значительно выше – 146 случаев на 100 000 населения. Риск выше для мужчин, пожилых людей (в группе 50+) и детей в возрасте до 16 лет.

Поствакцинальный миокардит

Миокардит после вакцинации против COVID-19 встречается редко, и его риск гораздо меньше, чем риск повреждения сердца, связанный с самим COVID-19.

На основании исследования, проведенного в Израиле, риск поствакцинального миокардита составляет 2,13 случая на 100 000 вакцинированных – примерно такие показатели наблюдались среди населения до пандемии.

Это исследование согласуется с другими исследованиями в США и Израиле, согласно которым общая заболеваемость поствакцинальным миокардитом составляет от 0,3 до 5 случаев на 100 000 населения.

Самая высокая частота миокардита после вакцинации мРНК-вакцинами наблюдалась в течение 3 – 4 дней после второй вакцинации у мужчин в возрасте до 30 лет. В педиатрических данных средний возраст составляет 15,8 лет.

Большинство составляют мужчины (90,6%), белые (66,2%) или латиноамериканцы (20,9%). Проверенных данных о бустерных прививках в этой возрастной группе пока нет.

В большинстве случаев миокардит после вакцинации протекает в легкой форме и быстро проходит. У взрослых 95% случаев считались легкими. Так же 98,6% имели легкую форму миокардита.

Большинство исследований показывает, что COVID-19 приносит значительно более высокие риски миокардита, чем вакцинация. У взрослых, у которых развивается миокардит из-за COVID-19, результаты хуже, чем в случаях, не связанных с COVID-19, учитывая риск смерти. Следует отметить, что миокардит является одним из нескольких заболеваний сердца, которые может вызвать коронавирус.