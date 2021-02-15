В 2021 году Гвинея стала второй страной, которая объявила о вспышке Эболы. Накануне о вспышке вируса объявила Демократическая Республика Конго.

Что известно о новых вспышках вируса Эбола, насколько смертельна болезнь и существует ли против нее вакцина – читайте в материале Здоровья 24.

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Вспышка Эболы в Гвинее

BBC сообщило, что 14 февраля 2021 года правительство Гвинеи объявило об эпидемии болезни Эболы в субпрефектуре Гуеке и в префектуре Нзерекоре на юго-востоке страны.

По состоянию на 15 февраля в Гвинее обнаружили 7 больных, 3 из которых уже умерли. Пока источники указывают на то, что нулевым пациентом может быть медсестра одного из медицинских учреждений. Ее похоронили 28 января в районе на юго-востоке Гвинеи, который граничит с Либерией.

После церемонии у некоторых из людей, которые были там, проявились типичные симптомы для вируса Эбола, в частности: диарея, тошнота, лихорадка и кровотечение.

Отобранные образцы подтвердили, что пациенты страдают от геморрагической лихорадки Эбола. В Либерии инфицированных пока не обнаружили, но президент страны Джордж Веа уже дал распоряжение привести в состояние повышенной готовности органы здравоохранения.



Вспышка Эболы в Гвинее, 2014 год / Фото Getty Images

В 2014 – 2016 годах Гвинея стала эпицентром крупнейшей вспышки Эболы, которая унесла жизни более 11 тысяч человек по всей Африке. Но с 2016 года в стране не регистрировали новых случаев заражения.

Вспышка Эболы в Конго

Согласно данным ВОЗ, 7 февраля 2021 года Минздрав Демократической Республики Конго (ДРК) тоже объявил о вспышке лихорадки Эбола. Сейчас известно о 4 больных, 1 из которых умер.

ВОЗ уже внесла информацию об этой вспышке в перечень текущих чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения в мире.

Впервые болезнь обнаружили у женщины из провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго, которая граничит с Руандой и Угандой. Ее муж раньше болел Эболой, но смог побороть болезнь. Между тем его жена умерла в реанимации 4 февраля. Точный диагноз врачи установили уже после смерти женщины.

Особенно ВОЗ и местную власть настораживает то, что умершая женщина была пациенткой по крайней мере трех медицинских учреждений в двух разных районах. А похоронили ее в третьем. Пока эпидемиологи обнаружили 117 человек, с которыми контактировала больная.



Вспышка Эболы в Конго / Фото AP

Вспышка лихорадки Эбола в ДРК длилась почти 2 года и была второй по величине в мире. Из 3 481 больного умерли аж 2 299 человек. Выжить удалось 1 162 пациентам. Об этом свидетельствуют данные ВОЗ.

Что такое Эбола

Эбола – это вирус, который сначала вызывает внезапную лихорадку, сильную слабость, боль в мышцах и горле. Инкубационный период – от 2 до 21 дня.

Симптомы лихорадки Эбола

Внезапные лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле;

Рвота, профузный понос, сыпь на разгибательных поверхностях конечностей, нарушение функции печени и почек;

Частые внутренние и внешние кровотечения (кровь в кале, кровоточивость десен, маточные кровотечения).

Смертность в результате Эболы

Вирус лихорадки Эбола гораздо опаснее COVID-19. Согласно данным ВОЗ, средняя летальность вследствие лихорадки Эбола составляет около 50%. Летальность в прошлых вспышках колебалась от 25% до 90%.

Как передается Эбола

Болезнь еще полностью не изучена. Считают, что вирус попадает в человека при контакте с кровью, биологическими жидкостями, выделениями шимпанзе, горилл, антилоп, дикобразов и летучих мышей. От человека к человеку передается контактным путем – через слизистые оболочки и поврежденные кожные покровы, с кровью, выделениями, биологическими жидкостями больных людей, а также при контакте с загрязненными ими материалами (одежда, постель). Большая вероятность заражения половым путем.

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Лечение лихорадки Эбола

Этиотропного (противовирусного) лечения нет. Применяются патогенетическая и симптоматическая терапия.

Существует ли вакцина

Для борьбы с вирусом Эболы испытывали 8 вакцин, но одобрили только 1. 11 ноября 2019 года Европейская Комиссия предоставила экспериментальной вакцине против Эболы под названием "Эрвебо" ( rVSV-ZEBOV) временную регистрацию.



Вакцина против Эболы "Эрвебо" / Фото Usarmiid

Препарат разработали компании Merck Sharp & Dohme BV. С 2020 года вакцину зарегистрировали и в США.