В больницы госпитализировали 3 532 человека с выраженными симптомами коронавируса. Некоторые специалисты связывают спад новых больных тем, что на выходных делают меньше тестирований.

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Несмотря на это, от осложнений болезни умерли 473 пациента. Это немного больше, чем днем ​​ранее (тогда количество новых инфицированных за сутки перевалило 17,4 тысячи, умерли 449 человек). Взамен выздоровели 8 200 человек.

Темпы тестирований

За это же время провели только 63 858 тестирований, в том числе:

  • методом ПЦР – 29 497;
  • методом ИФА –6 547;
  • исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 27 814.

Где больше всего больных

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1 558), Харьковской (1 179), Днепропетровской (1 032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 606 случаев;
  • Винницкая область – 349 случаев;
  • Волынская область – 417 случаев;
  • Днепропетровская область – 1 032 случая;
  • Донецкая область – 483 случая;
  • Житомирская область – 718 случаев;
  • Закарпатская область – 211 случаев;
  • Запорожская область – 713 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 363 случая;
  • Киевская область – 425 случаев;
  • Кировоградская область – 99 случаев;
  • Луганская область – 50 случаев;
  • Львовская область – 827 случаев;
  • Николаевская область – 812 случаев;
  • Одесская область – 1 558 случаев;
  • Полтавская область – 240 случаев;
  • Ровненская область – 285 случаев;
  • Сумская область – 315 случаев;
  • Тернопольская область – 354 случая;
  • Харьковская область – 1 179 случаев;
  • Херсонская область – 383 случая;
  • Хмельницкая область – 660 случаев;
  • Черкасская область – 243 случая;
  • Черновицкая область – 361 случай;
  • Черниговская область – 385 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

стастистика смертей
Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канал