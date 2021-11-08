В больницы госпитализировали 3 532 человека с выраженными симптомами коронавируса. Некоторые специалисты связывают спад новых больных тем, что на выходных делают меньше тестирований.
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Несмотря на это, от осложнений болезни умерли 473 пациента. Это немного больше, чем днем ранее (тогда количество новых инфицированных за сутки перевалило 17,4 тысячи, умерли 449 человек). Взамен выздоровели 8 200 человек.
Темпы тестирований
За это же время провели только 63 858 тестирований, в том числе:
- методом ПЦР – 29 497;
- методом ИФА –6 547;
- исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 27 814.
Где больше всего больных
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1 558), Харьковской (1 179), Днепропетровской (1 032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 606 случаев;
- Винницкая область – 349 случаев;
- Волынская область – 417 случаев;
- Днепропетровская область – 1 032 случая;
- Донецкая область – 483 случая;
- Житомирская область – 718 случаев;
- Закарпатская область – 211 случаев;
- Запорожская область – 713 случаев;
- Ивано-Франковская область – 363 случая;
- Киевская область – 425 случаев;
- Кировоградская область – 99 случаев;
- Луганская область – 50 случаев;
- Львовская область – 827 случаев;
- Николаевская область – 812 случаев;
- Одесская область – 1 558 случаев;
- Полтавская область – 240 случаев;
- Ровненская область – 285 случаев;
- Сумская область – 315 случаев;
- Тернопольская область – 354 случая;
- Харьковская область – 1 179 случаев;
- Херсонская область – 383 случая;
- Хмельницкая область – 660 случаев;
- Черкасская область – 243 случая;
- Черновицкая область – 361 случай;
- Черниговская область – 385 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канал