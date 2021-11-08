Эффект выходных: больных и госпитализированных с COVID-19 стало значительно меньше

За прошедшие сутки, 7 ноября, в Украине выявили 13 068 случаев заболевания COVID-19. Среди инфицированных – 790 детей и 145 медработников.

В больницы госпитализировали 3 532 человека с выраженными симптомами коронавируса. Некоторые специалисты связывают спад новых больных тем, что на выходных делают меньше тестирований.

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Несмотря на это, от осложнений болезни умерли 473 пациента. Это немного больше, чем днем ​​ранее (тогда количество новых инфицированных за сутки перевалило 17,4 тысячи, умерли 449 человек). Выздоровели 8 200 человек.

Темпы тестирований

За это же время провели только 63 858 тестирований, в том числе:

методом ПЦР – 29 497;

методом ИФА –6 547;

исследований экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2 – 27 814.

Общая статистика больных за все время

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 088 501 случай заболевания. По состоянию на 8 ноября выздоровели – 2 520 956 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 72 557 жителей страны.

За все время провели 14 876 584 ПЦР-тестирования.

Где больше всего больных

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1 558), Харьковской (1 179), Днепропетровской (1 032), Львовской (827) и Николаевской (812) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 606 случаев;

Винницкая область – 349 случаев;

Волынская область – 417 случаев;

Днепропетровская область – 1 032 случая;

Донецкая область – 483 случая;

Житомирская область – 718 случаев;

Закарпатская область – 211 случаев;

Запорожская область – 713 случаев;

Ивано-Франковская область – 363 случая;

Киевская область – 425 случаев;

Кировоградская область – 99 случаев;

Луганская область – 50 случаев;

Львовская область – 827 случаев;

Николаевская область – 812 случаев;

Одесская область – 1 558 случаев;

Полтавская область – 240 случаев;

Ровненская область – 285 случаев;

Сумская область – 315 случаев;

Тернопольская область – 354 случая;

Харьковская область – 1 179 случаев;

Херсонская область – 383 случая;

Хмельницкая область – 660 случаев;

Черкасская область – 243 случая;

Черновицкая область – 361 случай;

Черниговская область – 385 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.



Статистика смертей от коронавируса в мире / Инфографика 24 канал

