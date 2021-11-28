Статистика распространения недуга

Так, вчера коронавирусом заразились 7 483 человека. Среди них 774 ребенка и 105 медработников. Все из-за малых темпов тестирований на выходных.

Важно Последствия COVID-19: в Чернигове не хватает доноров крови

В больницы госпитализировали 3 456 пациентов с COVID-19. В то же время тех, кто выздоровел – 10 270 человек. К сожалению, не удалось побороть последствия недуга 400 украинцам.

Охват тестирования населения

За сутки в стране осуществили 54 224 теста на коронавирус различными методами, в частности:

методом ПЦР – 25 571;

методом ИФА – 4 186;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 467.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 549 случаев;

Винницкая область – 548 случаев;

Волынская область – 230 случаев;

Днепропетровская область – 698 случаев;

Донецкая область – 365 случаев;

Житомирская область – 334 случая;

Закарпатская область – 235 случаев;

Запорожская область – 415 случаев;

Ивано-Франковская область – 249 случаев;

Киевская область – 433 случая;

Кировоградская область – 176 случаев;

Луганская область – 28 случаев;

Львовская область – 306 случаев;

Николаевская область – 381 случай;

Одесская область – 223 случая;

Полтавская область – 298 случаев;

Ровненская область – 137 случаев;

Сумская область – 286 случаев;

Тернопольская область – 233 случая;

Харьковская область – 229 случаев;

Херсонская область – 76 случаев;

Хмельницкая область – 408 случаев;

Черкасская область – 205 случаев;

Черновицкая область – 135 случаев;

Черниговская область – 306 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Важно! За все время пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 3 422 023 случаях заболевания коронавирусом. По состоянию на 28 ноября выздоровели – 2 910 237 человек.



Жертвами коронавирусной болезни стали 85 117 жителей страны.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Инфографика 24 канал