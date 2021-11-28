Эффект выходных: СOVID-больных вдвое меньше, в больницах – увеличилось количество пациентов
За субботу, 27 ноября, в Украине коронавирусом заболели почти вдвое меньше людей, чем за предыдущие сутки. В то же время количество госпитализаций наоборот – немного увеличилось.
Статистика распространения недуга
Так, вчера коронавирусом заразились 7 483 человека. Среди них 774 ребенка и 105 медработников. Все из-за малых темпов тестирований на выходных.
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В больницы госпитализировали 3 456 пациентов с COVID-19. В то же время тех, кто выздоровел – 10 270 человек. К сожалению, не удалось побороть последствия недуга 400 украинцам.
Охват тестирования населения
За сутки в стране осуществили 54 224 теста на коронавирус различными методами, в частности:
- методом ПЦР – 25 571;
- методом ИФА – 4 186;
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 24 467.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 549 случаев;
- Винницкая область – 548 случаев;
- Волынская область – 230 случаев;
- Днепропетровская область – 698 случаев;
- Донецкая область – 365 случаев;
- Житомирская область – 334 случая;
- Закарпатская область – 235 случаев;
- Запорожская область – 415 случаев;
- Ивано-Франковская область – 249 случаев;
- Киевская область – 433 случая;
- Кировоградская область – 176 случаев;
- Луганская область – 28 случаев;
- Львовская область – 306 случаев;
- Николаевская область – 381 случай;
- Одесская область – 223 случая;
- Полтавская область – 298 случаев;
- Ровненская область – 137 случаев;
- Сумская область – 286 случаев;
- Тернопольская область – 233 случая;
- Харьковская область – 229 случаев;
- Херсонская область – 76 случаев;
- Хмельницкая область – 408 случаев;
- Черкасская область – 205 случаев;
- Черновицкая область – 135 случаев;
- Черниговская область – 306 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.Важно! За все время пандемии COVID-19 в Украине официально сообщили о 3 422 023 случаях заболевания коронавирусом. По состоянию на 28 ноября выздоровели – 2 910 237 человек.
Жертвами коронавирусной болезни стали 85 117 жителей страны.
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